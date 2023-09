Dupa strada Ștefan cel Mare, a venit randul și strazii Castanilor sa intre in modernizare, mai exact porțiune de la strada Avram Iancu pana la intersecția cu strada Barbu Lautaru. Circulația a fost oprita incepand de joi, 28 septembrie, pe termen nedefinit, pana la finalizarea lucrarilor. Pentru a ajunge in cartierul Bai Sarate, participanții la [...] Articolul Se lucreaza la modernizarea strazii Castanilor din Turda (VIDEO) apare prima data in TurdaNews .