- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție i-a pus sub control judiciar pe procurorii de la Ploiești, Lucian Onea și Mircea Negulescu, in urma plangerii penale depuse de catre deputatul PSD, Andreea Cosma. De asemenea, procurorii i-au interzis lui Lucian Onea sa mai lucreze la dosarul…

- Mircea Negulescu s-a prezentat, luni, la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), pentru a ridica o copie a dosarului, afirmand ca se apara singur, ca nu are avocat si ca e pregatit de o eventuala confruntare cu familia Cosma."Am solicitat niste copii, ca…

- Procurorii Lucian Onea si Mircea Negulescu de la DNA Ploiesti sunt urmariti penal, fiind suspectati ca in perioada aprilie – mai 2015 ar fi constrans o persoana sa intocmeasca in fals o sesizare si documente care sa sustina cele reclamate in continutul acesteia, iar actele falsificate au fost expediate…

- Procurorul Mircea Negulescu s-a prezentat joi dimineața la sediul Parchetului General. Acesta nu a dorit sa faca declarații in fața jurnaliștilor. Mircea Negulescu și Lucian Onea sunt urmariți penal intr-un dosar aflat pe rolul Parchetului General. Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Fostul procuror DNA Mircea Negulescu s-a prezentat joi la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. La intrarea in sediul Parchetului, acesta nu a facut declaratii. El este acuzat intr-un dosar care il vizeaza si pe fostul sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, cercetat…

- V. S. Lucian Gabriel Onea a fost eliberat oficial din funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, dupa ce Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a luat aceasta hotarare, in cadrul unei ședințe desfașurate ieri, care a avut un…

- Sectia pentru procurori a CSM a aprobat miercuri demisia lui Lucian Onea din functia de procuror sef al DNA Ploiesti, acesta urmand sa isi continue activitate pe o functie de executie, transmite News.ro . “Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat eliberarea din functia…

- Procurorul sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, s a prezentat marti dimineata la sediul Parchetului General, unde a fost citat, la intrare acesta spunand ca nu a fost inca instiintat ca este urmarit penal, transmite News.ro . UPDATE 11:19 Lucian Onea: “Nu sunt vinovat de nimic” Procurorul Lucian Onea a…