- Doar 42 de cabinete ale medicilor de familie din judetul Harghita, dintr-un total de 128, se afla in contract cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Harghita, pentru administrarea vaccinului anti-COVID, iar acoperirea teritoriala a acestor cabinete la nivelul judetului nu este adecvata. Directorul…

Luni a inceput administrarea celei de-a 4-a doze de vaccin impotriva COVID-19, iar doritorii se pot adresa centrelor de vaccinare și medicilor de familie. Ro Vaccinare „Nu trebuie sa fie neaparat...

- Activitatea de vaccinare impotriva coronavirusului se reorganizeaza, prin inchiderea centrelor de vaccinare pana la mijlocul lunii, pentru ca doar spitalele sa poata face acest lucru, iar din 1 iulie, imunizarea sa aiba loc doar in cabinetele medicilor de familie, potrivit unui OUG oficializat la jumatatea…

Incepand cu 1 iulie 2022, activitatea de vaccinare impotriva COVID-19 se va desfașura doar in cadrul cabinetelor de medicina de familie, aflate in contract cu Casa de Asigurari de Sanatate Cluj. In...

- Urmare a Ordonanței de Urgența nr. 44/14.04.2022, incepand cu data de 12.05.2022 ultimul centru de vaccinare funcțional din județul Alba, și anume cel organizat in incinta Salii de sport a Universitații ”1Decembrie 1918” din Alba Iulia iși va suspenda activitatea. Articolul XIII, alin (1) din OUG menționata…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid Andrei Baciu anunța ca din 1 iulie persoanele doritoare se vor putea imuniza doar la medicii de familie. Centrele de vaccinare anti-Covid se inchid din 30 iunie.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca autoritatile nu vor distribui pastilele cu iodura de potasiu catre populatie inainte de realizarea unei campanii de informare. Rafila mai spune ca nu a avut "o disputa" cu medicii de familie pe tema distribuirii catre pacienti a comprimatelor, el aratand…

- Bolnavii cronici si pacientii care au o boala contagioasa pot primi de astazi online retetele de la medicii de familie si se deconteaza consultatiile si serviciile oferite in ambulatoriile de specialitate de medicii cu specialitatea Medicina Fizica si de Reabilitare. Toate acestea sunt prevazute in…