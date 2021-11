Stiri pe aceeasi tema

- „Dezvoltarea infrastructurii de transport din Romania este un punct important in programul nostru de guvernare, pentru beneficiile pe termen lung pe care le va aduce tarii noastre, atat prin facilitarea legaturilor intre regiuni, cat si prin cresterea economica fireasca generata de viteza si calitatea…

- OFICIAL: Autostrada A10 Lot 2 se deschide MARȚI intre Alba Iulia și Aiud cu restricții. Precizarile Ministerului Transporturilor Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a anunțat ca marți, 30 noiembrie 2021, deschide circulația pe Lotul 2 din Autostrada Sebeș – Turda, conform Planului de…

- Pistol a spus pentru prima data ca acest lot cu probleme, ultimul ramas in executie din A10, va fi inaugurat in 2021.Autoritatile locale ar dori ca evenimentul sa aiba loc de Ziua Nationala a Romaniei, pe 1 decembrie. "Sunt astazi aici pentru a vedea care este stadiul lucrarilor pe lotul 2 al autostrazii…

- VIDEO: Autostrada A10 Sebeș-Turda. Cum arata tronsonul Alba Iulia – Aiud, aproape gata de inaugurare Mai lipsesc 29 de kilometri din Autostrada A10 Sebeș-Turda, pentru ca, de la Sibiu la Cluj-Napoca sa se poata circula, cel puțin teoretic, fara probleme in trafic. Adica lotul 2, respectiv tronsonul…

- SURSE| Lotul 2 al Autostrazii Sebeș – Turda ar putea fi dat circulației rutiere de 1 Decembrie. Au fost finalizate asfaltarile pe corpul autostrazii Lotul 2 al Autostrazii Sebeș – Turda ar putea fi dat circulației rutiere de 1 Decembrie. Au fost finalizate asfaltarile pe corpul autostrazii Lotul 2 al…

- Orașul Ocna Mureș impreuna cu localitațile din imediata vecinatate, Uioara de Sus, Uioara de Jos, Șpalnaca, Micoșlaca, Noșlac și Razboieni Cetate formeaza una dintre cele mai interesante și importante zone arheologice din Transilvania. Descoperiri fortuite sau sapaturi arheologice sistematice au adus…

- Avertizare COD GALBEN de ceața, in județul Alba: Vizibilitate redusa, sub 200 de metri. Zonele vizate ANM a publicat o atenționare de tip Cod Galben de ceața, luni dimineața, care ia efect și in județul Alba. Pana la ora 10.00 sut vizate localitațile Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș,…

- Atenționare Cod Galben de CEAȚA in Alba. Vizibilitate scazuta local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri Meteorologii au anuntat Cod Galben de ceata pentru judetul Alba, valabil sambata dimineața, intre orele 08:05 – 09:30. Atentionari similare sunt si in județele Sibiu și Harghita. Potrivit ANM,…