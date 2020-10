Se cere demisia lui Marcel Vela! Situație fără precent. Ciolacu a răbufnit Liderul PSD, Marcel Ciolacu, distribuie, miercuri seara, pe Facebook, imaginile care au fost prezentate de catre Antena 3, alaturi de mesajul: ”Iohannis gireaza un sistem mafiot! Iohannis, nici omologii tai din Africa nu ar face asa ceva!!! Sa vezi cum useristii fura voturile ca-n codru, cu jandarmii la usa, dar tu sa dai vina pe altii!!! In fapt, in fata camerelor useristii au facut circ si istericale, iar pe la spate fugeau in spate cu sacii cu buletine! INIMAGINABIL pentru o tara membra a Uniunii Europene! Toti acesti hoti trebuie arestati urgent!”. Liderul PSD cere demisia ministrului de Interne.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa difuzarea secvențelor cu membrii USR intrand si plecand de la Sectorul 1 cu sacii de procese verbale, președintele PSD a scris pe facebook: „Iohannis, nici omologii tai din Africa nu ar face asa ceva!!! Sa vezi cum useristii fura voturile ca-n codru, cu jandarmii la usa, dar tu sa dai vina pe altii!!!…

- Primarul general in functie, Gabriela Firea, cere repetarea alegerilor, dupa difuzarea unor imagini in care persoane despre care se afirma ca ar fi membri ai USR PLUS umbla la sacii cu voturi in Sectorul 1. Jandarmeria a transmis ca voturile se afla intr-o zona restrictionata, pazita si nimeni nu a…

- "Cei care au crezut in atașamentul democratic al celor de la USR banuiesc ca incep sa-și dea seama ca totul este doar o spoiala și daca zgarii puțin pojghița de aparent civism al haștagiștilor constați ca sub ea se ascund niște bolșevici sadea! Asta este explicația cea mai simpla pentru presiunile…

- Politia si procurorii de la Parchetul Judecatoriei Sectorului 1 fac verificari dupa difuzarea unor imagini in care persoane despre care se afirma ca ar fi membri ai USR PLUS umbla la sacii cu voturi pentru Sectorul 1 al Capitalei. Sunt imagini cu persoane care intra intr-o camera unde par sa fie depozitate…

- Politia va ridica imaginile pentru verificari. Primarul general in functie, Gabriela Firea, care, potrivit datelor provizorii, a pierdut cursa pentru un nou mandat, cere repetarea alegerilor. Candidata USR PLUS la Primaria Sector 1 Clotilde Armand a afirmat, miercuri seara, ca imaginile care ar arata…

- Primarul general in functie, Gabriela Firea, cere repetarea alegerilor, dupa difuzarea unor imagini in care persoane despre care se afirma ca ar fi membri ai USR PLUS umbla la sacii cu voturi in Sectorul 1. Jandarmeria a transmis ca voturile se afla intr-o zona restrictionata, pazita si nimeni nu a…

- Primarul general Gabriela Firea afirma vineri, dupa ce medicul militar Ionel Oprea a fost pus sa coordoneze activitatea DSP Bucuresti, ca militarii sunt pusi „sa acopere prostia si afacerile din pandemie” si acuza Guvernul de minciuna si manipulare. Primarul general cere din nou demisia sau demiterea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marti ca protesteaza fata de blocarea dublarii alocatiilor pentru copii. "Protestam fata de blocarea dublarii alocatiilor copiilor (...). Consider ca e o necesitate sa dublam alocatiile tuturor copiilor, iar Guvernul nu are nicio scuza ca nu…