Stiri pe aceeasi tema

- Au inceput inscrierile pentru examenul de admitere la Academia de politie „Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti si la cele doua scoli de agenti, de la Campina si Cluj. Tinerilor care vor sa urmeze o cariera de politist le sunt puse la dispozitie 230 de locuri pentru ofiteri si 1.500 de locuri la scolile de…

- •Cei care vor sa urmeze o cariera de ofiter de politie mai au la dispozitie o luna de zile pentru a se inscrie la concursul de admitere la Academia de Politie „Alexandru Ioan-Cuza”. Pentru cei care vor sa se incrie la scolile de politie, se pot depune cereri de inscriere pana la data de 15 iunie a.c.…

- ȘI TU POȚI DEVENI POLIȚIST - ADMITERE 2018Au inceput inscrierile pentru examenul de admitere la cele peste 1.500 de locuri la școlile de agenți de poliție din Campina și Cluj. Cererile de inscriere a candidatilor pentru concursul de admitere la școlile de poliție se pot depune pana la data…

- IPJ Mehedinti anunta ca au inceput inscrierile pentru examenul de admitere la cele peste 230 de locuri de la Academia de Politie ”Alexandru Ioan Cuza” din Bucuresti si la cele peste 1.500 de locuri de la scolile de agenti de politie din Campina si Cluj.

- Peste 1.500 de locuri la scolile de agenti de politie, in sesiunea august-septembrie in Eveniment / on 02/05/2018 at 11:26 / Au inceput inscrierile pentru examenul de admitere la cele peste 1.500 de locuri la școlile de agenți de poliție din Campina și Cluj, sesiunea august-septembrie, cererile de…

- Au inceput inscrierile pentru examenul de admitere la cele peste 1.500 de locuri la școlile de agenți de poliție din Campina și Cluj. Cererile de inscriere a candidatilor pentru concursul de admitere la școlile de poliție se pot depune pana la data de 15 iunie 2018. Pentru sesiunea de admitere august-septembrie…

- Au inceput inscrierile pentru examenul de admitere la cele peste 1.500 de locuri la scolile de agenti de politie din Campina si Cluj. Cererile de inscriere a candidatilor pentru concursul de admitere la scolile de politie se pot depune pana la data de 15 iunie 2018. Pentru sesiunea de admitere august-septembrie…

- ADMITERE POLITIE 2018. Pentru sesiunea de admitere august-septembrie locurile alocate unitaților de invațamant sunt urmatoarele: Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar" Campina – 1.279 de locuri (dintre care 30 de locuri pentru romi și 10 locuri pentru alte minoritati);Scoala de Agenti…