- Un inalt oficial al partidului de guvernamant japonez a anuntat ca anularea Jocurilor Olimpice de la Tokyo din acest an ramane o opțiune in cazul in care criza provocata de pandemia de COVID se agraveaza, informeaza Reuters. "Daca pare imposibil sa se mai desfasoare, atunci trebuie sa ne oprim", a declarat…

- Tokihiro Nakamura, guvernatorul departamentului Ehime, a anunțat, miercuri, ca ștafeta tortei olimpice a Jocurilor de la Tokyo va fi anulata in orasul japonez Matsuyama, din cauza situatiei sanitare, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. In acesta perioada, orașul Matsuyama, care este capitala departamentului…

- Purtatorii tortei olimpice a Jocurilor de la Tokyo au traversat marti un parc gol din Osaka. Aceasta dupa ce traseul stafetei in prefectura din vestul Japoniei a fost deturnat de pe drumurile publice. Cauza deturnarii a constituit-o creșterea puternica a cazurilor de Covid-19, potrivit agentiei Kyodo.…

- Potrivit BBC , Jocurile Olimpice de la Tokyo din vara aceasta se vor desfasura fara spectatori veniti din strainatate, din cauza pandemiei de coronavirus. Jocurile Olimpice vor incepe pe 23 iulie, in timp ce cele Paralimpice vor incepe pe 24 august. Ambele competitii au fost amanate anul trecut din…

- O femeie japoneza in varsta de peste 60 de ani a murit de hemoragie cerebrala la trei zile dupa ce i-a fost administrat vaccinul Pfizer impotriva coronavirusului, a anuntat marti Ministerul Sanatatii nipon, adaugand ca este posibil sa nu existe o legatura intre cele doua evenimente, relateaza Reuters.Femeia…

- Japonia se confrunta cu un nou val de coronavirus, cu sase luni inainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, amanate de anul trecut. Un ministru japonez a recunoscut, ca „orice se poate intampla”. Taro Kono, ministru al Reformei administrative si personaj cheie al guvernului…

- Numarul sportivilor care vor lua parte la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, prevazute in aceasta vara, urmeaza sa fie redus din cauza pandemiei de coronavirus. Anunțul a fost facut luni de catre organizatori, in timp ce un ziar japonez evoca un numar mai mic cu cateva mii de…