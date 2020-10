Stiri pe aceeasi tema

- Scuarul din strada V. Dokuceaev din cartierul Telecentru al capitalei prinde contur, 50 la sută din alei fiind deja pavate, anunța primarul general, Ion Ceban. Cum arata scuarul in plin proces de modernizare și ce lucrari mai urmeaza a fi efectuate vedeți mai jos.

- Toate regulile pentru evacuarea forțata a mașinilor parcate in locuri neregulamentare pe strazile capitalei sint stabilite de Ministerul Afacerilor Interne, iar intregul sistem se afla sub jurisdicția MAI-ului. Cel puțin asta spune primarul general Ion Ceban in cadrul emisiunii „Loc de Dialog” de la…

- Strada de sub Podul de la Telecentru este transformata pentru doua zile intr-un spațiu pietonal unde copii au posibilitatea sa se plimbe cu biciclete, skateboaruri, role, sa deseneze cu creta pe asfalt, iar parinții sa se implice alaturi de micuții lor. Despre aceasta a scris primarul general Ion Ceban…

- Trotuarul din str.Bănulescu-Bodoni, in perimetrul bd. Ştefan cel Mare şi Sfant şi Columna, urmează să intre in curand in reparaţie. Despre aceasta anunța primarul general al capitalei, Ion Ceban, care a solicitat agenţilor economici care comercializează acolo flori și ocupa trotuarul abuziv,…

- Un simplu spațiu verde va fi in scurt timp transformat intr-un scuar modern și amenajat. Este vorba de Scuarul din str. V. Dokuceaev, unde au fost executate pina in prezent 30 la suta din lucrarile preconizate, anunța primarul general Ion Ceban intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Potrivit acestuia,…

- Primarul general al municipiului Chișinau, Ion Ceban, a efectuat o vizita de lucru in sectorul Centru al capitalei, unde a inspectat șantierele de renovare a scuarului de pe str. V. Dokuceaev,11, cartierul Telecentru, precum și a pasajului subteran din preajma Garii Auto Sud – Vest. Edilul a vizitat…

- CHIȘINAU, 15 iul – Sputnik. Primaria Chișinau iși propune sa repare și sa modernizeze strada 31 August 1989 din centrul orașului. Proiectul, care necesita aprobarea Consiliului Municipal Chișinau (CMC), reprezinta „o noua viziune de dezvoltare a infrastructurii” strazii și a fost elaborat…

- Scuarului din strada Bucuriei din sectorul Buiucani al Capitalei a fost astazi inaugurat. Au fost reparate trotuarele și reabilitate spațiile verzi. Scaunele au fost inlocuite, a fost construit un teren de joacă și amenajata pista pentru bicicliști. ”Este o prima experiența de acest gen cand…