- Traim intr-o lume care pare ca si-a pierdut busola. Nedreptatea, minciuna, hotia, haosul, deciziile aiuritoare si alte rele sunt aproape pretutindeni. Postul merge la sursa acestora, oferindu-ne un tratament social benefic: puterea discernamantului. Iar discernamantul sporeste comuniunea. Suntem in…

- „Suferinta a intrat in lume in urma pacatului, iar Mantuitorul Iisus Hristos a asumat-o pentru a o transfigura, transformand-o intr-un simbol al iubirii de Dumnezeu si de semeni”, a afirmat parintele Sarmis-Marian Iancu in predica duminicala. In omilia de la Biserica „Sf. Nicolae” – Paraclis…

- Jertfa și altar de jertfa, crucea este in același timp „semnul lui Hristos“ și al creștinismului. Este, dupa Sfanta Scriptura : „Semnul Fiului Omului“. „Atunci se va arata pe cer semnul Fiului Omului” spune Mantuitorul insuși (Matei 24, 30). Biserica a vazut in acest semn crucea Domnului. Catre aceasta…

- Printre manifestantii care s-au aflat luni noapte in Piata Victoriei s-a aflat si un grup numeros care a tinut sa scandeze numele lui Liviu Dragnea, aflat acum la puscarie. Iohannis condamna „capturarea politica a protestelor” „Va e dor de domnul Dragnea? Mie mi-e dor, sa moara familia mea”, a…

- Liderul PMP Cristian Diaconescu afirma miercuri, intr-un comunicat de presa, ca a incuia Bisericile de Paște reprezinta „un act inadmisibil” și un gest „absurd” din partea oficialilor. „Biserica și educația sunt pilonii structurali ai constituirii și modernizarii statului roman. Preotul și invațatorul…

- Patriarhia Romana: “Nu a existat anul acesta vreo discutie oficiala despre restrictii” Vesti bune pentru credinciosi! Teama ca nu vom putea asista la slujbele oficiate in biserica de Sfintele Pasti este una ireala. Cel putin deocamdata. Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, ne…

- *** Sfantul Ambrozie vede in cele trei parabole din capitolul 15 al Evangheliei dupa Luca lucrarea persoanelor Sfintei Treimi: Tatal fiului risipitor este Dumnezeu. Pastorul care cauta oaia ratacita este Hristos. Femeia care "aprinde lumina, matura casa si cauta cu grija pana gaseste drahma pierduta"…

- Intampinarea Domnului este praznuita la 40 de zile de la nasterea lui Hristos, pe 2 februarie. Mantuitorul este dus la Templu de Fecioara Maria si dreptul Iosif pentru implinirea Legii, care prevedea ca orice intai nascut de parte barbateasca sa fie afierosit lui Dumnezeu in a 40 a zi de la nastere.…