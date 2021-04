Curtea de Apel a Turciei a ordonat, miercuri, eliberarea scriitorului si jurnalistului Ahmet Altan, a anuntat unul dintre avocatii acestuia, la o zi dupa ce Curtea Europeana a Drepturilor Omului a afirmat ca incarcerarea lui timp de peste patru ani i-a incalcat drepturile, transmite Reuters, potrivit news.ro.

Altan, in varsta de 71 de ani, se afla in inchisoare din septembrie 2016, fiind retinut sub acuzatiile ca a raspandit mesaje subliminale legate de tentativa de puci, in timpul unei emisiuni la televiziune, precum si artocole in care a criticat guvernul.

Acesta a negat acuzatiile,…