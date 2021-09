Școli din Dolj, în șantier la începutul anului școlar Unitațile de invațamant se deschid azi pentru un nou an școlar. O parte dintre școlile din Dolj sunt insa in plin șantier și elevii vor invața in alte cladiri. Astfel, de situații se regasesc in Craiova dar și la școli din județ. Școlile din Dolj au ramas cu șantierele deschise. O parte din lucrari se vor termina in perioada urmatoare, dar altele vor continua pe tot parcursul anului școlar urmator, dupa cum au anunțat reprezentanții Inspectoratului Școlar la sfarșitul saptamanii trecute. ”Mai avem unitați la care lucrarile se vor termina in perioada urmatoare. Avem unitați care nu vor deschide… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In legatura cu situatia de la ISJ Dolj, Alexandru Gidar a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca probabil a venit momentul in care s-au intersectat "dorinta lui interna" cu "o dorinta exterioara a altora"."Schimbarea de la Filiasi nu a fost dorinta mea. Am avut o intalnire cu cadrele didactice de la…

- Prefectura Dolj a anunțat ca astazi au fost inregistrate alte 40 de cazuri noi de coronavirus, la 218 de teste efectuate in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica a județului Dolj este urmatoarea: · Nr. probe alocate de DSP: 53· Nr. probe recoltate la cerere RT- PCR: 16· Nr. probe recoltate teste…

- Colegiul Național ,,Mihai Eminescu" și-a intampinat bobocii in cadrul celei de-a V-a editii a Scolii de vara ,,Juniors of CNME", derulata in perioada 30 august - 4 septembrie 2021, sub mottoul ,,Invațatura este o comoara care iși urmeaza profesorul oriunde" (proverb ...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare nowcasting Cod portocaliu de vijelii puternice, ploi și grindina ce vizeaza mai multe zone din 2 județe. Sunt vizate, pana la ora 22.30, mai multe localitați din județul Olt: Balș, Bobicești, Morunglav, Vulpeni, Gavanești, Calui,…

- Prefectura Dolj anunța ca in ultimele 24 de ore in judet au fost inregistrate noua cazuri noi de COVID-19. Situația epidemiologica a județului, conform raportarii zilnice a Direcției de Sanatate Publica Dolj, se prezinta astfel: · Nr. probe alocate de DSP: 63 · Nr. probe recoltate la cerere RT- PCR:…

- Prefectura Dolj anunța ca in ultimele 24 de ore in judet au fost inregistrate 11 cazuri noi de COVID-19. Echipele mobile de vaccinare sunt prezente miercuri, 11 august, in localitatile Cioroiași, Ciupercenii Noi și Ghercești. Situația epidemiologica a județului, conform raportarii zilnice a Direcției…

- Prefectura Dolj a anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate alte 4 cazuri noi de COVID-19, la 544 de teste efectuate. Situația epidemiologica a județului, conform raportarii zilnice a Direcției de Sanatate Publica Dolj, se prezinta astfel: · Nr. probe alocate de DSP: 60 · Nr. probe recoltate…

- Echipa de robotica a Colegiului Național „Petru Rareș" Suceava, cu numele actual „Volta Circuits", organizeaza, in perioada 16 august – 11 septembrie, o școala de vara care se adreseaza tuturor viitorilor și actualilor elevi ai Colegiului Național „Petru ...