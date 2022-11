Școala Primară Româno-Americană – SPRA, învățământ privat modern și de calitate în inima Bacăului Toata lumea vorbește de invațamantul romanesc și foarte multe voci il pun la colț facand comparație cu sistemul de invațamant din țarile occidentale. Bacauanii au auzit de multa vreme de Școala Romano-Americana dar nu au avut prea multe informații despre acest sistem de invațamant. Așa ca astazi ne-am propus sa aflam mai multe despre Școala […] Articolul Școala Primara Romano-Americana – SPRA, invațamant privat modern și de calitate in inima Bacaului apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

