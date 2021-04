Stiri pe aceeasi tema

- Fiica unui crescator de animale din regiunea italiana Trentino face lecțiile online intr-un loc idilic: in munți. Pentru a ajunge insa in „banca”, ea se trezește la 5.30, iar apoi merge cu tatal timp de o ora cu tatal ei, pana la pașunea unde iși instaleaza laptopul. Fiammetta Melis participa la o orele…

- In primul an de pandemie, cand cursurile au avut loc preponderent online, parintii din Romania estimeaza ca au platit, in medie, sensibil mai mult pentru educatia copiilor lor decat in 2018. Costul total mediu pentru a sustine educatia este de 6.798 de lei pe familie, dupa insumarea cheltuielilor,…

- Orele online pot deveni o corvoada pentru unii copii. O fetița din Bolivia este nevoita sa mearga zilnic cu mama sa la serviciu pentru a se putea conecta la rețeaua wi-fi. Partea surprinzatoare este ca mama fetiței lucreaza la cimitirul din capitala Boliviei.

- Omar Alshogre a fost arestat in 2013 de pe bancile școlii pentru ca protestase fața de regimul lui Bashar al-Assad. Cand a ieșit, la 20 de ani, avea tuberculoza și 34 de kilograme. Acesta a povestit pentru Școala 9 cum a ajuns in Suedia și și-a reluat studiile și despre admiterea la universitatea americana…

- Elevii revin de vineri la cursurile in format online in capitala bulgara, care impune si alte masuri restrictive pentru a limita raspandirea COVID-19, informeaza agentia bulgara de presa BTA potrivit Agerpres. Elevii din clasele V-XII vor ramane acasa in urmatoarele doua saptamani (12-26 martie).…

- Atentia politistior a fost atrasa de vederea a patru autoturisme parcate intr-o zona ferita, cu luminile stinse si a 10 persoane aflate in apropierea acestora. In autoturismul lui Andriazi si asupra acestuia au fost gasite 26 de comprimate de MDMA si 22 grame de cannabis. In fata instantei, tanarul…

- Oana Roman este o mama responsabila și devotata, dar cand vine vorba de școala online, vedeta trece printr-o adevarata provocare. Prin urmare, fiica lui Petre Roman a lasat afacerile și a trecut la teme alaturi de fiica ei Isa.