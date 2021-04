Stiri pe aceeasi tema

- Prima competiție din rugby-ul romanesc intern in 2021, Cupa Romaniei, a debutat, sambata, la Timișoara, cu un meci din Grupa A. Pe stadionul „Gheorghe Rașcanu”, SCM Timișoara s-a impus fara emoții in fața Universitații Cluj, scor 52-15 (33-0), obținand și bonusul ofensiv, informeaza Federatia Romana…

- SCM Timisoara a disputat dupa multa vreme un meci pe terenul „Gheorghe Rascanu” din Ronat. „Leii” de la rugby s-au impus fara emotii in prima etapa din Cupa, in ciuda schimbarilor din lot, contra Univ. Cluj-Napoca, scor 52-15. Rugbistii banateni au inceput azi meciurile oficiale din 2021 dupa meciurile…

- Calendarul competitional pentru anul 2021 al Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern se va deschide, in mod oficial, prin Cupa Romaniei la seniori, tineret si juniori, concurs ce va fi gazduit, in premiera, la Complexul Turistic de Natatie Targoviste.In conformitate cu prevederile Ordinului…

- In Sala Sporturilor din Targoviste, s-a desfasurat Turneul de calificare pentru Finala Campionatului National Individual-cadeti si Cupa Romaniei la lupte feminine lupte libere si greco-romane pentru seniori.La turneul din vechea cetate de scaun a Tarii Romanesti, Clubul Sportiv Targoviste a fost reprezentat…

- Formația ilfoveana și-a adjudecat, in premiera, trofeul dupa ce s-a impus, marți seara, la Cluj, in finala competiției, cu scorul de 72-65 (0-16, 23-14, 27-18, 22-17) in fața lui CSM Oradea. Marcu Badiu cu 20 de puncte, Vlad Moldoveanu (19) și americanul Anthony Hickey (17) au fost cei mai buni marcatori…

- Intr-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a Clubului Sportiv Municipal Targoviste a fost anuntata incheierea colaborarii cu tehnicianul sarb, Dragan Nesic.Despartirea vine la cateva zile dupa ce echipa de volei feminin a orasului a fost eliminata din Cupa Romaniei de catre Volei Alba Blaj.Aflat…

- Articolul publicat in cotidianul Magazin Salajean, in care menționam riscul sub care se afla ambulanțele la preluarea sau transferul de pacienților critici de la sau catre elicopterul SMURD, ramane in continuare de actualitate, cu atat mai mult cu cat in perioada urmatoare sunt anunțate precipitații…

- Gazonul din Ștefan cel Mare nu se prezinta in cele mai bune condiții inaintea derby-ului Dinamo - FCSB. Dinamo - FCSB, duel din „optimile” Cupei Romaniei, se joaca azi. Partida va incepe la ora 20:30 și poate fi urmarita in format liveTEXT, FOTO+VIDEO pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Digi…