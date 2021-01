SCM Rm. Vâlcea caută primele puncte în deplasarea de la Koprivnica Dupa șase infrangeri consecutive in grupa, Valcea intalnește un adversar mult mai accesibil. Podravka a caștigat și ea un singur meci Podravka și Valcea vin dupa partide in care au pierdut la niște scoruri astronomice. Campioana Croației a fost invinsa in Danemarca, de Odense, 35-20, in timp ce Valcea a cedat in fața campioanei Europei, Gyor, 20-37. "E o infrangere greu de digerat, pe care vrem sa o facem uitata cat mai repede. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

