- SCM Politehnia are doua esecuri si o victorie dupa primele trei etape din noul sezon al Ligii Zimbrilor. Handbalistii alb-violeti au fost invinsi astazi, in cel de-al cincilea joc in sase zile la Sf. Gheorghe, de catre HC Buzau, scor 22-28. Alb-violetii au inceput bine, au avut trei goluri avans inainte…

- SCM Politehnica a fost invinsa ieri in etapa inaugurala a noii editii a Ligii Zimbrilor, dar nu a avut probleme astazi, in runda 2, cu CSM Vaslui. Handbalistii alb-violeti s-au impus cu un categoric 33-22, in sala Polivalenta din Sfantu Gheorghe. Sf. Gheorghe, Covasna, a devenit o adevarata capitala…

- Formatia de handbal masculin alb-violeta a inceput noul sezon al primului esalon cu un esec. SCM Politehnica, formatie mai tanara in acest an, a cedat cu 24-28 in fata mai maturei Potaissa Turda. Pentru elevii lui Vlad Caba urmeaza inca doua partide in doua zile in resedinta judetului Covasna. In sala…

- SCM Politehnica, fosta detinatoare a Cupei Romaniei, nu va reveni cu mana goala din Covasna. Handbalistii alb-violeti au castigat astazi finala mica a competitiei in moderna sala Polivalenta din Sfantu Gheoghe, dupa ce au invins-o pe CSM Bacau cu 30-28. Timisorenii au dominat jocul pentru medalia de…

- Formatia de handbal alb-violeta a cedat in semifinalele Cupei Romaniei la Sf. Gheorghe. SCM Politehnica a condus cu 10-6 la pauza pe Dobrogea Sud Constanta dupa un joc superior prestat de elevii lui Vlad Caba. Formatia de la malul marii a revenit insa in repriza secunda si s-a impus cu 24-20. Poli s-a…

- SCM Politehnica se pregateste de neobisnuitul start de sezon pe timp de pandemie, dar si de lupta finala pentru Final Four-ul Cupei Romaniei 2019-20. Alb-violetii pleaca maine spre Sf. Gheorghe, unde vor disputa nu mai putin de cinci jocuri in doar sase zile. Primul duel de foc pentru alb-violeti va…

- SCM Politehnica a inceput in aceasta saptamana sa se reacomodeze cu spatiul de joc din „Olimpia” dupa o pauza indelungata. Din pacate pentru elevii lui Vlad Caba jocurile de pregatire preconizate nu vor putea fi disputate, cel putin deocamdata, din cauza restrictiilor in vigoare. De asemenea, nu e exclusa…

- Formatia timisoreana sustinuta si financiar de suporteri a reusit sa-si pastreze in mare parte jucatorii din primavara, dar au mai inregistrat inca o plecare notabila. Dupa cele trei stiute inca de la inceputul lunii iunie, astazi ASU Politehnica s-a despartit de comun acord de singurul ei international…