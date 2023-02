Schimbări importante la facturi. Ce trebuie să știe clienții Companiile de furnizare a energiei au schimbat informațiile de pe facturi, pentru toți clienții, la solicitarea autoritaților. Furnizorii de curent din Romania sunt obligați sa precizeze o serie de noi informații utile pe facturile de curent, precum datele de identificare și de contact ale furnizorului, inclusiv o linie telefonica de asistența pentru clienți, dar și informații […] The post Schimbari importante la facturi. Ce trebuie sa știe clienții appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2022 a fost al treilea cel mai calduros an din istoria masuratorilor meteorologice din Romania, temperatura medie anuala fiind de 11.77 °C, iar abaterea termica de 1.55 °C fata de media perioadei 1981-2010, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Conform meteorologilor, cei mai…

- Patronii nu mai pot menține angajații cu mai multa vechime la salariul minim mai mult de 2 ani. Aceasta prevedere a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2022, ceea ce inseamna ca la inceputul lui 2024 angajații cu vechime mai mare de 2 ani trebuie sa aiba o majorare salariala. Salariile multor romani…

- Sase operatori de retele de distributie a energiei electrice au fost amendati cu o suma totala de 2,4 milioane de lei pentru nerespectarea obligatiilor legale, informeaza Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). Potrivit ANRE, ca urmare a numeroaselor petitii referitoare la…

- Marcel Ciolacu nu crede ca am mai avea vreo șansa de aderare in cadrul unui Consiliu extraordinar JAI, din moment ce Austria iși menține poziția de a vota impotriva țarii noastre. Liderul PSD crede ca strategia Romaniei trebuie schimbata. „Cred ca Romania trebuie sa aiba o strategie eficienta și de…

- Un numar de 20 de zboruri catre si din Romania au fost anulate de operatorul aerian Wizz Air in urma conditiilor meteorologice nefavorabile din Regatul Unit. Este vorba despre zborurile W6 3907 de la Bacau la Roma Fiumicino din 11 decembrie, W6 3908 de la Roma Fiumicino la Bacau tot din 11 decembrie,…

- Un val de aer tropical ajunge in Romania, iar meteorologii anunța temperaturi ce vor depași chiar și 15 grade Celsius in anumite zone ale țarii, dublu, așadar, fața de normalul acestei perioade. Potrivit meteorologul ANM Alina Șerban, la momentul acesta nu avem o situație stabila a maselor de aer, nu…

- The European Commission said on Tuesday that Romania has made enough progress on judicial reform and the fight against corruption, adding it would stop monitoring the country under the Cooperation and Verification Mechanism (CVM), according to Euractiv. The bloc’s executive considers that Romania made…

- Enel se va retrage din Romania pana la sfarșitul anului 2023, a anunțat marți compania italiana. Clientii companiei nu vor fi afectati, transmite ANRE, care precizeaza ca a luat masuri privind accesul neintrerupt la alimentarea cu energie. Enel intentioneaza sa vanda active in valoare de 21 de miliarde…