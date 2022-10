Stiri pe aceeasi tema

- Suma totala verificata de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) si transmisa spre decontare a depasit 5 miliarde de lei, informeaza joi institutia intr-un comunicat.Potrivit sursei citate, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.118/2021, situatia…

- Suma totala verificata de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) si transmisa spre decontare a depasit 5 miliarde de lei, informeaza joi institutia intr-un comunicat.Potrivit sursei citate, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.118/2021, situatia…

- Suma totala verificata de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) si transmisa spre decontare a depasit 4,3 miliarde de lei, informeaza joi institutia intr-un comunicat. Potrivit sursei citate, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.118/2021, situatia…

- In baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.118/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, situatia cererilor de decontare, pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022, si in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 27/2022, situatia cererilor pentru perioada aprilie…

- Avand in vedere activitatea desfasurata in cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, intocmirea fișelor de analiza și determinarea sumelor ce se cuvin spre decontare de la bugetul statului prin intermediul bugetului Ministerului Energiei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de…

- ”Avand in vedere activitatea desfasurata ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, intocmirea fiselor de analiza si determinarea sumelor ce se cuvin spre decontare de la bugetul statului prin intermediul bugetului Ministerului Energiei si Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale in conformitate…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat pana acum decontarea de la bugetul de stat a unei sume de peste 2,44 miliarde lei catre furnizorii de energie, prin mecanismul de plafonare si compensare a facturilor.„Avand in vedere activitatea desfasurata ANRE cu privire la colectarea,…

- ”Avand in vedere activitatea desfasurata in cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, intocmirea fiselor de analiza si determinarea sumelor ce se cuvin spre decontare de la bugetul statului prin intermediul bugetului Ministerului Energiei, in conformitate cu prevederile Ordonantei de…