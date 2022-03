Stiri pe aceeasi tema

- Cluburile sportive, inclusiv cele de fotbal din prin liga germana (Bundesliga), vor putea primi un numar semnificativ de spectatori pe stadioane incepand cu luna martie, dupa ce guvernul federal si cele regionale au aprobat masuri de relaxare a restrictiilor contra pandemiei de coronavirus, transmite…

- Bayern Munchen a fost invinsa cu 4-2 sambata pe terenul modestei VfL Bochum in etapa a 22-a a Bundesligii, rezultat care este una din cele mai mari surprize ale sezonului fotbalistic in Germania. Bochum a inscris toate golurile sale in prima repriza, dupa ce a fost condusa cu 1-0, fiind prima…

- Suspecții au fost prinsi in urma investigatiilor derulate de politistii de investigatii criminale romani si a cooperarii cu autoritatile internationale. Cei trei ar fi intrat in locuinta unor varstnici din Augsburg si i-au lovit in cap, provocandu-le rani care le-au pus viata in pericol, potrivit stiridiaspora.ro.…

- O furtuna a lovit zonele de coasta din nordul Germaniei, perturband serviciile feroviare si provocand inundatii, inclusiv in orasul-port Hamburg. Celebra piata de peste din Hamburg a fost inundata, deoarece nivelul apei din raul Elba, care se varsa in Marea Nordului, a crescut cu 5,2 metri…

- Derby-ul andaluz dintre Betis Sevilla si Sevilla FC, din optimile de finala ale Cupei Spaniei la fotbal, intrerupt sambata seara dupa ce un proiectil a fost aruncat intr-un jucator, se va incheia cu portile inchise duminica dupa-amiaza pe stadionul Benito Villamarin, informeaza AFP, citat de Agerpres.…

- Incidente grave in timpul derby-ului dintre Real Betis și FC Sevilla din cadrul optimilor de finala ale Cupei Spaniei. Un jucator a fost lovit cu un obiect aruncat din tribune, iar arbitrul a suspendat meciul.

- Ultima parte a primei reprize din Real Betis - Sevilla, meci din optimile Cupei Regelui, a fost halucinanta. In minutul 39 al meciului gazduit de Estadio Benito Villamarin, casa celor de la Real Betis, Nabil Fekir (28 de ani) a inscris un gol de poveste, direct din corner! Fekir a profitat de poziționarea…

- Matthew Lowton (32 de ani), fundașul lui Burnley, a fost lovit in cap cu o sticla aruncata din tribune, in minutul 54 al deplasarii de la Leeds. Lowton celebra alaturi de coechipierii sai reușita de 1-1 a lui Maxwel Cornet cand o sticla pe jumatate plina aruncata de un fan al lui Leeds l-a lovit in…