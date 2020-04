Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar este filmat in timp ce pare a gusta dezinfectant dintr-un recipient montat intr-o scara de bloc din municipiul Suceava si apoi ia cu totul cutia. Imaginile au fost publicate de viceprimarul municipiului, Lucian Harsovschi, care cere celor care recunosc persoana sa o eticheteze. ”Sa vedem daca…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harsovschi, a facut public un caz cel putin ciudat surprins de o camera montata intr-o scara de bloc din municipiul Suceava. Un tanar intra in scara unui bloc, se duce direct la recipientul in care se afla dezinfectant pentru maini, isi toarna in palma dezinfectantul dupa…

- O situație neobișnuita a fost surprinsa de camera de supraveghere dintr-o scara de bloc din municipiul Suceava, aflat in carantina impreuna cu opt comune din jur, din cauza numarului mare de cazuri de coronavirus depistate.In imaginile video se vede clar cum cu individ intra in scara, se oprește in…

- Alți patru suceveni cu varste cuprinse intre 27 și 98 de ani au decedat din cauza coronavirusului. De menționat ca cei patru au fost conformați post mortem pozitivi la COVID-19. Ei au decedat la dimiciliu. Numarul deceselor la Suceava a atins cifra 68 iar la nivel național 290. Deces 283 Barbat, 75…

- Un tanar de 19 ani este cercetat penal de politisti pentru furtul unui recipient cu dezinfectant dintr-o scara de bloc din orasul Titu si a fost amendat si pentru nerespectarea masurilor de restrictie a circulatiei, informeaza, duminica, IPJ Dambovita."La data de 5 aprilie a.c, politistii…

- Dupa cum am mai informat, in cursul dimineții de astazi, Primaria Sebeș a trimis mai mulți lucratori din cadrul SPAP cu misiunea de a monta recipiente cu dezinfectant in fiecare scara de bloc din cartierul Kogalniceanu. O cititoare a sebesinfo.ro, care locuiește in zona, ne-a trmis urmatoarele imagini…

- sursa foto: facebook Fara sa fie o surpriza, in unele scari de bloc ni se semnaleaza ca dezinfectantul pus de Post-ul TARGOVIȘTE: Nu furați dezinfectantul din scara blocului! Scopul este sa va protejeze de virus! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Scene șocante, luni seara, in scara unui bloc din Bacau. Un tanar de 21 de ani a fost impușcat in cap și a murit. O persoana din bloc a sunat la 112 și a anunțat ca a auzit impușcaturi, iar, pe...