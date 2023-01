Scandalurile sexuale sunt la ordinea zilei la Vatican: un cardinal acuzat de atingeri nepotrivite a demisionat

Stiri pe aceeasi tema

Partidul extremist AUR anunța ca a inceput o ancheta interna dupa ce deputatul Dumitru Focșa a fost reclamat de soție pentru ca ar fi batut-o.

Presa germana a criticat-o virulent pe ministrul federal al apararii, Christine Lambrecht, dupa o postare facuta de aceasta de Anul Nou pe media sociala, potrivit Rador.

Ministrul economiei Vaticanului, parintele Juan Antonio Guerrero Alves, a demisionat, informeaza ANSA, citata de Rador.

Dupa disponibilizarile masive facute la inceputul lunii, un mare numar din angajatii companiei si-au prezentat acum demisia, fortati de ultimatumul dat de noul proprietar al companiei, anunța news.ro.

Ministrul britanic al justitiei Dominic Raab a fost acuzat de hartuire fata de personalul sau, alegatii care ridicau semne de intrebare sambata asupra alegerilor facute de premierul Rishi Sunak, in contextul in care un alt ministru a demisionat din motive similare in cursul acestei saptamani, potrivit

Doi foști angajați ai Vaticanului cer despagubiri in valoare de peste 9 milioane de euro susținand ca au fost concediați deoarece au descoperit nereguli financiare, potrivit Reuters.

Oliver Mintzlaff a demisionat, vineri, din functia de presedinte al clubului RB Leipzig, potrivit Agerpres.