- NATO a „vazut unele semne” ca Rusia a cerut probabil ajutor letal din partea Chinei pentru a susține razboiul Moscovei in Ucraina, a declarat marți secretarul general al alianței, relateaza CNN . „Nu am vazut nicio dovada ca China livreaza arme letale Rusiei, dar am vazut unele semne ca aceasta a fost…

- Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, a declarat luni ca "lumea (nu ar trebui) sa se lase pacalita" de propunerile Beijingului privind solutionarea conflictului din Ucraina, in contextul in care presedintele chinez Xi Jinping se afla in vizita la Moscova, relateaza AFP. "Lumea nu trebuie sa fie…

- "Este o mare greseala sa faci asta. Nu foarte responsabil. Dar nu am citit in asta ca se gandeste sa foloseasca arme nucleare sau ceva de genul acesta", a declarat Joe Biden intr-un interviu pentru ABC News.Presedintele Vladimir Putin a acuzat marti Occidentul ca prin ajutorul militar oferit Ucrainei…

- El a anuntat ca NATO planuieste sa organizeze o intalnire cu experti in achizitii de armament pentru a se asigura ca Ucraina are armele de care are nevoie, noteaza UMPMV.EU. O victorie a Rusiei in Ucraina ar fi “periculoasa pentru intreaga lume”, iar Occidentul nu poate lasa sa se intample acest lucru,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți ca decizia Rusiei de a suspenda participarea la cel mai recent tratat bilateral de control al armelor nucleare START a facut ca lumea sa fie mai periculoasa și a indemnat Moscova sa se razgandeasca. El a vorbit la o conferința de presa organizata…

- Rusia a inregistrat in 2022 al doilea cel mai mare deficit din istoria sa moderna, depașit doar de cel inregistrat in 2020, in plina pandemie de coronavirus, scrie Financial Times care citeaza datele oficiale de la Moscova . Razboiul din Ucraina costa Rusia mai mult decat genereaza din vanzarile de…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat joi ca ar fi periculos sa subestimam ambițiile Rusiei și ale președintelui Vladimir Putin pe fondul razboiului din Ucraina, potrivit Reuters. „Au aratat o mare disponibilitate de a tolera pierderile și suferința”, a declarat Stoltenberg la o conferința…