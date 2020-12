Stiri pe aceeasi tema

- "In fiecare an, in perioada sarbatorilor intensificam numarul de forțe. Nici acest an nu face excepție. Pe langa pericolele din fiecare an in aceasta perioada, avem și context pandemic, avem in continuare restricții. Nu ne relaxam și sfatuim și cetațenii sa nu se relaxeze prea mult, pentru ca e importanta…

- El a spus ca a eliminat din proiectul de lege realizat de predecesorul sau partea cu ”super-imunitațile” pentru magistrați. Ministrul Cseke Attila vrea sa schimbe statutul prefecților. Nu vor mai fi inalți funcționari publici Stelian Ion a mai spus ca va discuta cu omologul sau italian despre posibila…

- Consumatorii casnici de electricitate ar trebui sa incheie noi contracte pe piata libera, unde gasesc preturi mai mici decat ar plati daca raman cu vechile contracte de la 1 ianuarie. Declaratia ii apartine lui Virgil Popescu, ministrul Energiei. Aceasta a venit in contextul in care, de la inceputul…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a scris marti, pe Facebook, ca va solicita Consiliului Concurentei sa verifice preturile la energie de pe piata pentru serviciul universal, care i se par marite artificial. "De la 1 ianuarie, toti clientii din piata reglementata trec automat in piata…

- Ministrul Energiei solicita Consiliului Concurentei sa verifice preturile la energie, care i se par marite artificial odata cu liberalizarea pieței Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a scris marti, pe Facebook, ca va solicita Consiliului Concurentei sa verifice preturile la energie de pe piata pentru…

- Pretul energiei pentru populatie va creste cu valori cuprinse intre 13% si 26% de la 1 ianuarie 2021, cand piata va fi complet liberalizata, astfel ca Asociatia Energia Inteligenta (AEI) cere Parlamentului sa amane cu sase luni liberalizarea, potrivit unui comunicat remis, luni, AGERPRES. De la 1 ianuarie,…

- Facturile la energia electrica pentru clienții casnici urmeaza sa creasca de la 1 ianuarie 2021 cu pana la 10% a exista posibilitatea efectiva a schimbarii furnizorului pana la sfarșitul anului, susține Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta. Practic, tarifele de distribuție…