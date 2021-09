Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit buletinului de presa emis miercuri de catre Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Nasaud, un barbat in varsta de 46 de ani din municipiul Bistrița a fost reținut de catre polițiști, dupa ce și-a agresat tatal, in varsta de 86 de ani, și i-a furat suma de 2.500 de lei. Barbat reținut dupa…

- Un barbat in varsta de 41 de ani, din Dumbraveni, a ajuns in arestul Poliției dupa ce a lovit și amenințat o consateana. Incidentul s-a petrecut pe data de 21 august, in timp ce femeia in varsta de 70 de ani mergea pe jos pe un drum numit popular "Parau Vale". La un moment dat, pe drum ...

- Un barbat din judetul Bacau a fost retinut pentru comiterea mai multor infractiuni, intre care si lipsire de libertate in mod ilegal, dupa ce si-a agresat fosta concubina si l-a rapit pe copilul in varsta de 11 luni pe care il are impreuna cu aceasta. Barbatul si bebelusul au fost gasiti in trafic,…

- Potrivit unui comunicat dat publicitatii luni de Politia judeteana Bacau, incidentele au avut loc duminica, in comuna Lipova, iar politistii au fost alertati prin intermediul numarului de urgenta 112. „In urma activitatilor de cercetare si investigare efectuate de politisti s-a stabilit ca, tatal minorului,…

- In dupa amiaza zilei de ieri, 16 iunie 2021, Poliția Orașului Campeni a fost sesizata, de catre o femeie, de 38 de ani, din Campeni, cu privire la faptul ca a fost amenințata de catre concubin. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca, pe fondul unor discuții in contradictoriu avute…