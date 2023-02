Stiri pe aceeasi tema

- La data de 3 februarie a.c., politistii de la transporturi au actionat, la nivel national, pentru prevenirea accidentelor in zona trecerilor la nivel cu calea ferata. In cadrul actiunii, au fost desfasurate activitati in zona a 217 treceri la nivel cu calea ferata, au fost verificate 1.133 de vehicule,…

- Un producator polonez și unul francez se vor bate pentru dotarea romanilor cu noi trenuri electrice, in cadrul unui contract de pana la patru miliarde de lei. O parte din aceste garnituri vor lega Aradul de Caransebeș, prin Timișoara. Drumul pe calea ferata de la Timișoara spre Caransebeș și spre Arad…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in perioada 03.01.2023 05.01.2023, se vor executa lucrari de reabilitare a trecerilor la nivel cu calea ferata, situate pe linia magistrala 800, Bucuresti Nord Constanta, la kilometrul 11 035 zona Pipera si la km 13 951 zona…

- In ziua de 19 Decembrie 1989, la Timișoara, aflata in plina revolutie, a sosit o delegatie la nivel inalt condusa de primul ministru Constantin Dascalescu și de ministrul Justitiei, Emil Bobu, cu scopul de a liniști spiritele in localitate. Reprezentantii conducerii comuniste de la Bucuresti, prim-secretarul…

- Prefectura Suceava a informat ca la trecerea la nivel cu calea ferata din zona Bogdaneasa, pe DN 17, la intrarea in orașul Gura Humorului, calea de rulare a caii ferate prezinta o șina rupta, ceea ce impune intervenția de urgența pentru inlocuirea ei și reluarea traficului feroviar. Pana la orele 13.00…

- Proiectul prin care se va construi o linie de cale ferata care sa lege Aeroportul Internațional Timișoara de oraș, prin Gara de Est, va costa in jur de 423 de milioane de lei, durata execuției fiind de 22 de luni. Datele sunt cuprinse intr-un act normativ publicat vineri de Ministerul Transporturilor.…

- Este mare scandal in cadrul Uniunii Europene. Vicepresedintele Parlamentului European Eva Kaili a fost retinuta vineri seara sub acuzatii de coruptie, alaturi de alte patru persoane. O tara din Golf, care ar fi Qatar, suspectata ca a oferit mari sume de bani si cadouri generoase pentru a influenta decizii…

- Trenurile vor merge cu 120 de kilometri la ora intre Teiuș și Razboieni. Reparații de peste 300 de milioane de lei la calea ferata Peste 300 de milioane de lei sunt alocate prin PNRR, pentru repararea a 67 de kilometri de cale ferata dintre Teiuș și Razboieni. Contractele, 17 la numar au fost semnate…