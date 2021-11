Directorul Australian Open, Craig Tiley, a facut apel public cu privire la Novak Djokovic și a declarat ca se așteapta ca acesta sa se vaccineze, pentru a-și putea apara titlul. Tatal lui Djokovic a intervenit, spunand ca e improbabil ca fiul sau sa participe la turneul din Australia de aceasta data. „Daca suntem sau nu […] The post Scandal inainte de Australian Open 2022. Novak Djokovic, dat de gol! / „Cu aceste șantaje, nici eu nu m-aș duce” first appeared on Ziarul National .