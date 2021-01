Scandal in trafic, in Constanta: Tribunalul a confirmat aseara un mandat de arestare

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalului Constanta au dispus trimiterea in judecata a lui Andrei Valentin Serban, Alexandru Ciocan si Erdal Memet. Dosarul 122 118 2021 a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Constanta si are ca obiect "omorul art.188 NCP art. 32ldquo;. tentativa . Partile vatamate…

- Un barbat din Ciugud, cu mandat de arestare preventiva pentru nerespectarea controlului judiciar, a fost depus de polițiști in Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Alba. La data de 17 decembrie 2020, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Compartimentul Urmariri l-au depistat pe…

- Aseara, 16 decembrie, in urma verificarilor efectuate, politistii Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș, impreuna cu cei din Seini, Baia Mare și din cadrul Serviciului Criminalistic au identificat presupușii autori ai agresiunii, produsa ieri in stația CFR Seini, a carei victima a fost…

- Instanța a respins cererea Arhiepiscopiei Tomisului, care a incercat sa obțina anularea masurii care impune ca la pelerinaje sa participe doar localnici. Decizia a fost luata de Tribunalul Constanța, dar poate fi contestata. In urma cu o zi, IPS Teodosie a mers personal la tribunal, ca sa susțina ca…

- Hunedoreanul tupeist și fara frica, in cele din urma a fost liniștit de oamenii legii. „In data de 22.11.2020, in jurul orei 08:30, politistii rutieri au oprit in trafic, pe DJ 687, pe raza municipiului Hunedoara, autoturismul condus de un barbat in varsta de 37 de ani, din municipiul Hunedoara,…

- Barbatul a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al IPJ Botoșani, cercetarile fiind continuate pentru infracțiunile menționate mai sus, sub supravegherea procurorului de caz.

- Un baiat, de 18 ani, din Turceni, Gorj, a fost reținut și ulterior arestat preveniv la finalul saptamanii trecute dupa ce a condus fara permis auto o mașina și a provocat un accident rutier cu victime minori. Potrivit IPJ Gorj, tanarul, de 18 ani, din orașul Turceni, in timp ce conducea un autoturism …

- Prefectul Bucureștiului, Traian Berbeceanu, a anunțat ca 72 de linii telefonice sunt folosite pentru anchetele epidemiologice din Capitala. Centrul a fost format in doar cateva zile cu ajutorul unor instituții, dar și al voluntarilor de la Facultatea de Medicina București, anunța Mediafax.Potrivit…