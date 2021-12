Scandal în Parlament provocat de George Simion și parlamentarii AUR George Simion și parlamentarii AUR protesteaza in plenul Camerei Deputaților și cer cuvantul dupa fiecare proiect de lege votat. Aceștia solicita liderilor din Parlament sa bage de urgența Legea certificatului verde in Comisia de Sanatate, sa dea raport de respingere, iar apoi sa o bage in plenul Camerei Deputaților pentru a o respinge. In același timp, George Simion face live pe Facebook și in ciuda faptului ca liderii din Parlament ii explica ca nu se poate baga pe ordinea de zi Legea certificatului verde, Simion protesteaza și cere cuvantul sa vorbeasca de la microfonul central. Liderul deputaților… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

