Viorel Tudose, unul dintre sponsorii lui FC Argeș, are o poziție dura fața de angolezo-elvețianul Cephas Malele. Atacantul de 27 de ani, cu 14 goluri in 23 de meciuri in Liga 1, mai are contract pana in vara cu FC Argeș și a atras atenția mai multor echipe din Liga 1, printre care FCSB și CS Universitatea Craiova. ...