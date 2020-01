Stiri pe aceeasi tema

- Un imens scandal politic s-a declanșat la Sofia dupa ce procurorul general al Bulgariei l-a acuzat pe președintele Radev de corupție și abuz in serviciu. Șeful statului respinge acuzațiile și spune ca, in realitate, se urmarește doar senzaționalul in politica.

- Procurorul general al Bulgariei, Ivan Ghecev, a cerut Curtii Constitutionale o interpretare cu privire la daca si in ce circumstante poate fi cercetat presedintele tarii, indiferent de imunitatea pe care o are. Procuratura bulgara sustine ca are dovezi ale unei infractiuni comise de seful statului,…

- Bulgaria intentioneaza sa-l convoace pe ambasadorul Rusiei la Sofia dupa ce a acuzat de spionaj doi diplomati rusi, o noua ilustrare a racirii diplomatice intre cele doua tari apropiate istoric, informeaza AFP.

- Autoritatile sanitar-veterinare bulgare au anuntat miercuri seara ca vor sacrifica aproximativ 40.000 de porci dupa descoperirea unui nou focar de pesta porcina africana la o ferma din nord-estul tarii, aceasta fiind a doua ferma de porci din Bulgaria unde a fost descoperit virusul pestei porcine africane…

- Autoritatile veterinare bulgare au anuntat vineri ca au descoperirea unui nou focar de pesta porcina africana la o ferma din nord-estul Bulgariei, relateaza Reuters. Aproximativ 24.000 de porci vor fi sacrificati.Este prima descoperire a unui asemenea focar la o ferma de crestere a porcilor dupa luna…

- „Bulgaria trebuie sa limiteze furnizarea de echipamente militare ruse catre Serbia prin spatiul nostru aerian, deoarece astfel se va garanta securitatea în Balcani”, a declarat presedintele Centrului Euro-Atlantic de Securitate de la Sofia, Tvetan Tvetanov, potrivit site-ului Novinite,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat miercuri Bulgaria ca intarzie in mod deliberat constructia sectiunii sale a gazoductului TurkStream, motiv pentru care a avertizat guvernul de la Sofia ca Rusia ar putea gasi solutii pentru ca acest gazoduct sa ocoleasca teritoriul bulgar, informeaza Reuters.…

- In cadrul discutiei avute cu ambasadoarea Frantei ca urmare a acestei convocari, vice-ministrul bulgar de externe Petko Doikov si-a manifestat consternarea fata de declaratia facuta de presedintele Macron in interviul acordat publicatiei de dreapta Valleurs Actuelles si care a provocat indignare…