Scandal imens pe o stradă din Ciorogârla. Au fost implicate 14 persoane Doisprezece barbati au fost retinuti in urma scandalului care a avut loc pe o strada din Ciorogarla, in total fiind implicate in incident 14 persoane. O femeie a fost ranita, dar nu a avut nevoie de internare. Instanta a dispus control judiciar in cazul tuturor celor retinuti. IPJ Ilfov a transmis, luni seara, noi precizari despre scandalul care a avut loc pe o strada din Ciorogarla. "In cauza, politistii orasului Bragadiru au deschis un dosar penal, in care efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de incaierare, tulburarea ordinii si linistii publice si respectiv distrugere,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

