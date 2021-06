Stiri pe aceeasi tema

- Michael Packard, scafandru profesionist din Statele Unite, a povestit cum fost inghitit de o balena cu cocoasa, in timp ce se scufuna dupa homari, informeaza CNN. Barbatul a stat in jur de o jumatate de minut in gura balenei inainte de a fi eliberat.Michael Packard, in varsta de 56 de ani, se scufunda…

- Un barbat de 56 de ani din Statele Unite a povestit pentru cum a fost inghițit de o balena cu cocoașa. Michael Packard este scafandru profesionist și se afla pe fundul oceanului in cautare de homari, relateaza BBC. Pentru a se elibera, americanul a inceput sa se zbata pentru a-i transmite mamiferului…

- Un copil de 7 ani din Statele Unite a devenit un adevarat erou dupa ce si-a salvat familia de la inec. Baietelul a inotat o ora pentru a cere ajutor pentru tatal si sora sa, care au fost luati de un curent pe un rau din statul Florida.

- Exporturile de ceasuri “swiss made” revin la nivelurile pre-pandemice, stimulate de cererea puternica din China și Statele Unite. Livrarile au crescut cu 2%, pana la 1,8 miliarde de franci elvețieni(2 miliarde de dolari) in aprilie, comparativ cu aceeași luna din 2019, potrivit Federației industriei…

- Frumoasa interpreta de muzica populara a trecut prin clipe dramatice, despre care povestește, in exclusivitate pentru Click! Parinții Paulei Hriscu s-au imbolnavit amandoi de coronavirus, insa numai mama a supraviețuit temutului virus. „Am avut o perioada foarte grea. Din pacate, am simțit lupta cu…

- Georgel Nuca are o poveste de viața demna de un roman. Artistul de muzica populara a trait un adevarat coșmar, fiind crescut de bunica oarba, singurul dintre cei cinci frați ai sai. Cantarețul a crescut greu alaturi de batrana, iar dupa ce aceasta s-a prapadit, un diagonstic crunt i-a fost pus, pregatindu-se…

- Fostul secretar al apararii american Mark Esper este de parere ca Statele Unite ar trebui sa desfasoare mai multe trupe in zona Marii Negre, pentru a descuraja potentiala agresiune din partea Rusiei, pe fondul tensionarii relatiilor dintre Washington si Moscova, a relatat marti Reuters, arata Agerpres.…