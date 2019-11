Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Colegiului Național „Mihai Viteazul” (CNMV) din Sfantu Gheorghe, aflata la a doua participare la concursul „Euroscola”, și-a caștigat din nou dreptul de a participa la o sesiune de lucru a Parlamentului European la Strasbourg. Concursul național „EUROSCOLA”, ediția a XII-a (2019-2020) este derulat…

- Fundația „Mihai Viteazul” organizeaza a 30-a ediție a evenimentului „MIHAI VITEAZUL ȘI VISUL UNIRII”, manifestare cu caracter județean care prin acțiunile sale se adreseaza tuturor locuitorilor, indiferent de varsta, studii, religie, etnie. Conducerea Fundației a avut cateva obiective clare,…

- Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe a inceput pregatirile pentru evenimentul „Mihai Viteazul și Visul Unirii”, pe care il organizeaza de aproape trei decenii și care cuprinde o suita de manifestari, care iși propun sa angreneze cat mai multe persoane, stimuland interesul pentru istorie. Prin…

- Peste 200 de covasneni, iubitori ai tradițiilor și ai portului național au participat sambata, 5 octombrie, la aV-a ediție a Balului costumului popular organizat de Fundația „Mihai Viteazul” Sfantu Gheorghe. Evenimentul a avut același scop fixat cu ani in urma: de promovare a costumului popular, a…

- La Sala Albastra a Bibliotecii Județene „Bod Peter” din Sf. Gheorghe a avut loc, ieri, evenimentul de lansare a EUROSCOLA- competiție naționala desfașurata in cadrul unui proiect internațional finanțat de Parlamentul European, in parteneriat cu Ministerul Educației, la care participa, pentru a 2-a oara,…

- Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe se implica in ediția a XII-a a concursului „Euroscola”, cu un proiect intitulat „O jumatate de veac cu Romulus Cioflec, scriitor calator in toata Europa”. Concursul național „EUROSCOLA”, ediția a XII-a (2019-2020) a fost lansat de Biroul de Legatura…

- Primaria municipiului Sfantu Gheorghe invita toti elevii si profesorii din oras sa aleaga moduri de transport durabile – mersul pe jos sau pe bicicleta. Saptamana Europeana a Mobilitații are loc in fiecare an in perioada 16-22 septembrie si ofera orașelor și municipiilor posibilitatea de a incerca alternative…