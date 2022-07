Stiri pe aceeasi tema

- Ana Cezarina are numai 19 ani, insa, de patru zile, a dat toți membrii familiei sale peste cap. A plecat de acasa, spunand ca merge la o prietena apropiata, dar nu s-a mai intors. Dispariția ei este cutremuratoare. Parinții, dar și sora tinerei disparute ar fi aflat ca ar fi fost racolata de o alta…

- Un tour operator a publicat o fotografie cu interiorul unui autocar la finalul unei excursii a unor copii de clasele I-IV, in incercarea de a trage un semnal de alarma. In interiorul masinii, pe culoarul dintre randurile de scaune se vad "straturi" de gunoaie sadite de grupul de copii. "Asta este comportamentul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-COV-2. Legea are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonantei…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru aprobarea prdonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-COV-2, informeaza Administratia Prezidentiala.…

- Inscrierile la gradinițe se incheie la finalul acestei luni Foto: Gina Poenaru RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Ministerul Educației anunța ca înscrierile la gradinițe se încheie la finalul acestei luni. Masuri noi sunt anunțate și pentru creșe, unde copiii vor putea fi…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Timis va organiza un nou curs de formare a asistentilor maternali profesionisti. Cererile pot fi depuse pe tot parcursul lunii mai. Ce condiții trebuie indeplinite.

- Parinții unui marinar care s-a sinucis in timp ce se afla la bordul portavionului USS George Washington, unul dintre cei șapte membri ai echipajului care au murit in ultimul an, au criticat miercuri modul in care Marina americana a reacționat la aceasta criza, relateaza CNN.

- Parinților le este adesea greu sa se hotarasca asupra unui singur prenume, care sa fie pe placul amandurora, așa ca o soluție rapida pentru a-i impaca pe toți este sa aleaga mai multe. In plus, romanii inca doresc sa puna și un nume de sfant, uneori adauga și numele nașului, iar așa copiii ajung sa…