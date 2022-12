Stiri pe aceeasi tema

- VREMEA de Revelion și Anul Nou 2023. Ce temperaturi vor fi in noaptea dintre ani. Primavara in mijlocul iernii Vremea de Revelion și Anul Nou 2023: Se anunța temperaturi de primavara la finalul anului 2022 și inceputul anului 2023. In majoritatea zonelor din țara, nu va fi zapada. Romania se afla in…

- ”Ofertele” extremelor in Apuseni. Prețuri exorbitante pentru 3 nopți in minivacanța de Revelion 2023 Revelion al extremelor in Apuseni: ofertele nu lipsesc nici in acest an. Nici cele mici, dar nici cele exorbitante. Chiar daca mai sunt doar cateva zile pana la Anul Nou, mai exista inca multe locuri…

- HOROSCOP 2023: Previziunile și tendințele anului, pentru fiecare zodie in parte. Ce spun astrele despre oportunitați și riscuri Anul Nou 2023 este in sfarșit aici și avem multe de aflat despre anul care vine. De la stabilirea de noi obiective pana la reflectarea asupra celor vechi, Anul Nou ne ofera…

- Craciunul – cea mai iubita si mai asteptata dintre toate sarbatorile populare si crestinesti ale romanilor – este insotita, in fiecare an, de multe traditii si obiceiuri. La 25 decembrie crestinii sarbatoresc Nasterea Mantuitorului Iisus Hristos. El a venit pe lume intr-un sat linistit, unde a sosit,…

- Ajunul Craciunului este legat de multe obiceiuri și tradiții din moși stramoși, pe care bunicii și strabunicii noștri le respectau cu sfințenie. Iata ce bucate se pun pe masa de Craciun și de ce este bine sa gatim anumite preparate in aceste zile speciale care preced Nașterea Mantuitorului. Sfințirea…

- Romanul „Solenoid”, scris de Mircea Cartarescu, este pe lista celor mai bune cinci carți publicate in SUA, in anul 2022. „Abia ieșit de sub tipar de cateva zile, Solenoidul american e pe locul 5 in lista celor mai bune carți aparute in USA in 2022, publicata in The New Yorker”, a anunțat Mircea Cartarescu…

- Sarbatoarea Sfantului Dumitru este asociata cu moartea naturii, cu sosirea iernii și a frigului. Conform datinei, Sfantul Dumitru este omologul Sfantului Gheorghe și de asemenea, Sfantul Dumitru este patronul pastorilor și garantul soroacelor. La Sfantul Dumitru caldura intra in pamant și gerila incepe…

- Cartea lunii la Editura Humanitas ne apropie de divinitate prin paginile semnate de Gabriel Liiceanu. Volumul „Ce gandește Dumnezeu? Puțina teologie“ este disponibil acum in librarii, dar și online.