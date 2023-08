Sărutul de Brâncuși pleacă de la Craiova la București Dupa o jumatate de secol, Sarutul de Brancuși pleaca de la Muzeul de Arta din Craiova la București! „Sarutul lui Brancuși, primul din celebrul ciclu dedicat iubirii, iși gasește perfect locul intre capodoperele de la National Portrait Gallery. Mulțumim Muzeului de Arta Craiova pentru deschiderea de a ne imprumuta timp de 10 zile o capodopera care intregește expoziția Love Stories pe care o gazduim in acest sezon. Este o premiera pentru Art Safari, dar și pentru Capitala. Cu aceasta ocazie, Art Safari va avea un program de vizitare special, fiind deschis zilnic pentru ca publicul sa o poata admira… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

