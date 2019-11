Stiri pe aceeasi tema

- Mii de japonezi cu drapele nationale i-au aclamat duminica pe noul imparat Naruhito si pe imparateasa Masako, la prima lor parada pe bulevardele din Tokyo dupa casatoria din 1993, relateaza AFP. In Japonia, evenimentul este perceput ca punctul culminant al ceremoniilor de intronare si este una din rarele…

- Sondajul a fost efectuat de agentia de presa Kyodo la sfarsitul saptamanii trecute, dupa ceremonia oficiala de intronare a imparatului Naruhito, in varsta de 59 de ani. Rezultatele arata ca 81,9% dintre cetatenii niponi ar accepta ca fiica unui imparat sa ii succeada la tron, iar impotriva…

- Pana sambata dimineata a fost consemnat decesul a patru persoane, iar alte doua erau date disparute in prefectura Chiba, la est de Tokyo, a anuntat postul public NHK. Mai multe alunecari de teren s-au produs in zonele imbibate cu apa din regiune, inundate de a treia furtuna din ultimele sase…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, au participat marți, la Banchetul Imperial organizat cu ocazia ceremoniei de intronare a imparatului Naruhito al Japoniei. Administratia Prezidentiala a facut publice imaginile de la eveniment. Imparatul Naruhito, al 126-lea monarh nipon intr-o linie…

- Presedintele Klaus Iohannis, aflat in vizita in Japonia, se va intalni luni, la Palatul Akasaka-Geihinkan, cu prim-ministrul nipon Shinzo Abe. In cadrul intalnirii, seful statului va discuta cu...

- Trimisul special al Agerpres, Florentina Peia, transmite ca in cadrul intalnirii, seful statului va discuta cu prim-ministrul Abe despre Parteneriatul strategic dintre Romania si Japonia, potrivit Administratiei Prezidentiale. Presedintele Klaus Iohannis se va afla luni si marti in Japonia. El va…

- Cincisprezece persoane sunt in continuare date disparute, a informat NHK, citeaza Agerpres. Peste 100.000 de soldati, pompieri, politisti si membri ai pazei de coasta continua sa caute supravietuitori in zonele inundate si afectate de alunecarile de teren, declansate de ploile - calificate…