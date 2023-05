Stiri pe aceeasi tema

- Olanda, impreuna cu partenerii sai, elaboreaza opțiuni pentru furnizarea de avioane de lupta F-16 catre Ucraina, nu exista tabuuri in aceasta chestiune, a declarat premierul olande Mark Rutte, in timpul unei conferințe de presa comune cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu premierul Belgiei,…

- Marieke Vervoort a murit la varsta de 40 de ani, marti, 22 octombrie 2019, in jurul orei 20.15. Era la casa ei din Diest, in nord-estul Belgiei, cu parintii si cei dragi langa patul ei, dupa o mica petrecere. Totul a decurs exact asa cum planuise ea.Vervoort era sportiva paralimpica, dar suferea…

- La aproape 200 de ani de la moartea lui Ludwig van Beethoven, cercetatorii au prelevat ADN din fire de par despre care se crede ca au aparținut compozitorului german, in cautarea unor indicii cu privire la problemele de sanatate și pierderea auzului. Ei nu au reușit sa descifreze motivele care au dus…

- Secția pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii a hotarat in unanimitate suspendarea din funcție a procurorului Mihai Laurențiu Vasilescu de la Parchetul Judecatoriei Slobozia. CSM a aplicat sancțiunea maxima procurorului. Acesta a fost exclus din magistratura, dupa ce a amendat cu rea…

- Cerințele tot mai mari privind reducerea emisiilor de azot scot fermierii in strada. Agricultorii din regiunea Flandra, nordul Belgiei, au protestat cu mii de tractoare pe strazile din Bruxelles, fata de noile planuri ale Guvernului regional vizand limitarea emisiilor de azot, ceea ce presupune de fapt…

- Maia Sandu a transmis astazi un mesaj cetațenilor din Republica Moldova, dupa ce au existat informații potrivit carora liderul de la Kremlin ar fi planuit atacuri armate și luari de ostatici. Președinta statului vecin a ținut sa iși linișteasca poporul, in contextul in care nu ar fi primul gest de acest…

- Naționala de rugby a Romaniei intalnește, sambata, de la ora 19.30, la Brussel, formației Belgiei, in cel de-al doilea meci din Rugby Europe Championship. In urma cu o saptamana, in prima partida, selecționata tricolora a trecut, la București, de Polonia cu 67-27. Din grupa B mai face parte Portugalia,…

