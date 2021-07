Stiri pe aceeasi tema

- Sapte oameni si-au pierdut viata, duminica, dupa ce un microbuz, in care se aflau 15 persoane, s-a izbit frontal de un autoturism, in județul Bacau. Centrul Infotrafic al Poliției Romane a anunțat ca accidentul a avut loc pe DN2 Bacau-Adjud, la ieșire din localitatea Racaciuni, județul Bacau. In accident…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN2 Bacau-Adjud, la ieșire din localitatea Racaciuni, județul Bacau, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un microbuz in care se aflau 15 persoane. IGSU a comunicat ca șapte persoane…

- Din nefericire, un nou accident intristeaza Romania! Un eveniment rutier regretabil s-a produs duminica dimineata pe DN2 Bacau – Adjud, la iesire din localitatea Racaciuni, in care au fost implicate un autoturism si un microbuz in care se aflau 15 persoane. Accidentul a avut loc intre un microbuz și…

- Astazi, 9 iulie 2021, in jurul orei 12.15, pe DN 1, pe raza localitații Oiejdea, un barbat, de 58 de ani, din Aiud, in timp ce conducea un autoturism, in direcția Teiuș – Alba Iulia, a intrat in coliziune cu un autotren, condus de un barbat, de 63 de ani, din comuna Pucheni, județul Dambovița. In urma…

- "Pe DN 2 (E85) Adjud-Bacau, in zona localitatii Racaciuni, judetul Bacau, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un microbuz de transport persoane", anunta Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.Potrivit primelor date, trei persoane - una din…

- Este vorba despre un accident produs intre un microbuz și un autoturism. In urma impactului, o persoana din autoturism a ramas blocata. Vorbim despre o intervenție de tip cod roșu, salvatorii intervenind pentru extragerea acesteia.In microbuz se aflau doua persoane de cod verde neincarcerate.La locul…

- Doua persoane au murit și mai mulți copii au fost raniți, joi dimineața, in urma unui accident in care au fost implicate un microbuz școlar si un autoturism, in Dambovița. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 71 Targoviște-Sinaia, in apropierea localitații Aninoasa,…

- Coliziune frontala intre un autoturism și un TIR, vineri dimineața, in județul Brașov. Patru persoane au murit, noteaza mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 13 Brașov-Sighișoara, la kilometrul 22, la ieșire din localitatea Rotbav, județul…