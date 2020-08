Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 25 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 80.390 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 35.816 pacienți au fost declarați vindecați și 9.593 de pacienți asimptomatici ... The post 23 de cazuri noi de coronavirus depistate in Timiș in ultimele 24 de…

- Pana astazi, 24 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 79.330 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 35.517 pacienți au fost declarați vindecați și 9.574 de pacienți asimptomatici... The post 40 de cazuri noi de coronavirus, in județul Timiș, in ultimele 24 de…

- Pana astazi, 6 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 57.895 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 28.992 de pacienți au fost declarați vindecați și 5.639 de pacienți asimptomatici ... The post 68 de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus, in ultimele 24 de…

- Pana astazi, 5 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 56.550 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 28.584 de pacienți au fost declarați vindecați și 5.370 de pacienți asimptomatici... The post 58 de noi cazuri de coronavirus, in Timiș, in ultimele 24 de ore. Situația…

- Pana astazi, 4 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 55.241 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 28.006 pacienți au fost declarați vindecați și 5.136 de pacienți asimptomatici au ... The post 43 de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus, in 24 de ore, in…

- Pana astazi, 1 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 52.111 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 27.346 de pacienți au fost declarați vindecați și 4.596 de pacienți asimptomatici ... The post Coronavirus, 1 august: 58 de cazuri noi in județul Timiș. Situația la…

- Pana astazi, 28 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 47.053 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 26.128 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.716 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. The post 61 de noi cazuri de imbolnavire…

- Astazi, numarul imbolnavirilor cu noul coronavirus a depașit pragul psihologic de o mie de cazuri, raportat la ultimele 24 de ore. The post Coronavirus, 22 iulie 2020: 29 de cazuri noi in Timiș in ultimele 24 de ore, 1.030 la nivel național. 372 de pacienți reconfirmați cu COVID-19 appeared first on…