- Viceprimarul Daniel Juravle se va intalni in urmatoarele zile cu oficiali din Guvern, in vederea reluarii proiectului. Sala Polivalenta „Regina Maria", proiectata cu un numar de peste 10.300 locuri, a facut obiectul unei licitatii a Primariei, dar procedura nu a mai putut continua din cauza scumpirii…

- Premierul Nicolae Ciuca participa miercuri la inaugurarea Salii Polivalente din Oradea, incepand cu ora 10:00. Sala Polivalenta a costat 120 de milioane de lei, echivalentul a 25 de milioane de euro.

- Intrunit astazi, Biroul Politic Județean al PNL Iași a luat, in unanimitate, o serie de decizii in vederea convocarii Congresului Extraordinar al PNL. Astfel, BPJ al PNL Iași l-a mandatat pe Alexandru Muraru sa solicite convocarea ședinței Bex al PNL, pentru astazi, 01.04.2022, ora 14:00, in vederea…

- Dupa mai bine de 2 ani, artistul Smiley iși va alina cel mai mare dor, acela de publicul sau, și va susține un concert, la Sala Polivalenta din București, pe 31 mai, de la ora 20.00.Cele mai iubite piese, cele mai tari momente de dragoste, dans sau descatușare de emoții, cel mai intens schimb de energie…

- Luni, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca Antibiotice Iasi va incepe productia de pastile cu iod, in eventualitatea unui atac nuclear din partea Rusiei, urmand a produce 2,5 milioane de pastile in 48 de ore. Conform necesarului realizat de catre autoritati, țara noastra are nevoie de…

- O cursa speciala feroviara a adus la Gara Cristești – Iași aproape 400 de persoane care au reușit sa plece din calea razboiului. „Ne preocupa soarta fiecarei persoane care ajunge in județul nostru din Ucraina. Sunt persoane de multe naționalitați, cu nevoi diverse și care au primit alimente, hrana,…

- Compania CNC Industry va investi peste 36 milioane de lei in construirea unui aparthotel cu un regim subsol, parter, 6 etaje și un etaj tehnic, in zona din spatele facultaților tehnice. Potrivit Planului Urbanistic Zonal (PUZ), firma are la dispoziție un teren de 860 mp, iar construcția va ocupa 65% din…

- Un grup infracțional din Mehedinți a obținut ilegat suma de 14 milioane de lei prin activitați fictive de reciclare a deșeurilor. Potrivit DIICOT, polițiștii și procurorii din Mehedinți au facut joi 22 percheziții domiciliare, pe raza județelor Mehedinți, Gorj, Constanța, Ilfov, Vaslui și București,…