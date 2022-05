Samsung Galaxy Z Fold 4 a primit o scapare in ultima saptamana, in imagini care au dezvaluit noul design al camerei. El aduce cu cel de la Galaxy S22 Ultra, iar acum vedem si primele imagini cu telefonul pliabil cu clapeta Samsung Galaxy Z Flip 4. Ambele telefoane sunt asteptate sa debuteze in luna august, ca si ultimele doua generatii de pliabile Samsung. Samsung Galaxy Z Flip 4 nu pare sa aduca prea multe schimbari fata de Galaxy Z Flip 3 , dar sursa afirma ca va fi mai gros (de la 6.9 mm ajungem la 7.2 mm). Ecranul de 6.7 inch, cel principal pliabil ramane neschimbat, dar cel extern ar urma…