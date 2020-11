Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Creative Ideas of Youth People to Society va desfasura in perioada 1-10 noiembrie proiectul EDU.SMART. Toti tinerii care vor sa deprinda abilitati si sa se cunoasca mai bine sunt invitati sa se alature proiectului. Metodele de lucru sunt atat online cat si offline si vor contine 3 ateliere…

- Criticind politica țarilor europene fața de musulmani, președintele Erdogan a prezis sfirșitul Europei evocind chiar un ”fascism european”. Europa a ”creat un front deschis impotriva musulmanilor”, ceea ce inseamna inceputul sfirșitului sau, a declarat ieri președintele turc Recep Tayyip Erdogan la…

- Un tanar politist este dat drept exemplu pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne dupa ce a reusit sa salveze viata unui om care incerca sa se sinucida aruncandu-se de pe un pod din Bucuresti. Anuntul a venit prin statie, in jurul orei 21.30: - Rugam echipajele care sunt in zona parcului…

- In ziua de 18 octombrie 2020, la ora 11:08:10, s-a produs in Muntenia, Ialomița, un cutremur slab cu magnitudinea 3.0, la adancimea de 15km, anunța Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica...

- Premierul Ludovic Orban este prezent, joi, in comuna Corbu, județul Constanța, la inceperea lucrarilor la conducta submarina din cadrul proiectului de dezvoltare gaze naturale Midia – MGD, dezvoltat de compania B...

- Acuzații de șantaj și complicitate la șantaj pe numele a trei tineri cu varste cuprinse intre 23 și 36 de ani, in apropiere de Lugoj. Ei au fost reținuți pentru 24 de ore dupa ce au amenințat un alt tanar cu bataia pentru a obține de la el 1000 de euro. Bataușii au fost saltați de mascați.

- Un tanar de 29 de ani este cercetat pentru conducere fara permis si refuzul prelevarii de mostre biologice dupa ce a a ignorat semnalele luminoase si acustice ale oamenilor legii si nu a oprit masina decat dupa ce politistii au pornit in urmarirea lui.

- O crima infioratoare ar fi avut loc in localitatea Fetești, din Ialomița, scrie presa locala.Duminica dimineața, in jurul orei 3.30, s-au auzit țipete și strigate de ajutor. Jumatate de ora mai tarziu, un apel la 112 anunța o crima pe strada 22 Decembrie din Fetești, langa o fosta centrala…