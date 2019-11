Stiri pe aceeasi tema

- Piața europeana de health & fitness continua sa creasca intr-un ritm constant de aproximativ 4%, cu venituri de peste 27 de miliarde de euro. Conform celui mai recent raport publicat de Deloitte și EuropeActive, numarul total de membri europeni ai unui club de fitness a crescut la 62,2 milioane in 2018.…

- 24 si 25 septembrie, in Washington DC: Energy Security in the Era of Hybrid Warfare Workshop: Developing a Research Roadmap 3.0. Prima intalnire a fost la Brussels (NATO). A doua la Munchen (ZITiS Headquarters). A treia la Washington. Urmatoarea intalnire: Bucuresti. Aceasta inlantuire nu e intamplatoare.…

- Piața asigurarilor RCA din Romania este dominata de companiile City Insurance și Euroins, care dețin impreuna o cota de piața de 69.7%. Cele doua companii sunt preferate de șoferi datorita prețurilor mici pe care le practica, insa acest lucru are ca efect plata cu intarziere a despagubirilor. Situația…

- Furnizorii de servicii postale autorizati in Romania trebuie sa transmita Autoritatii de reglementare o serie de informatii si date statistice privind serviciile de livrare transfrontaliera de colete, riscand in caz contrar sa fie sanctionati.

- Salariile angajatilor din Romania au crescut in acest an cu o medie de 5%, iar trendul se va pastra si in anul 2020, cand specialistii in piata muncii estimeaza o crestere similara. Cele mai mari cresteri se asteapta in domeniile automotive si IT. Din...

- In contextul prezentarii de catre ASF a raportului privind evoluția pieței de asigurari in semestrul I 2019, Vicepreședintele ASF pentru sectorul de asigurari și reasigurari, domnul Cristian Roșu, face o scurta prezentare a principalilor indicatori privind evoluția pieței asigurarilor in primele 6 luni…

- Grupul de firme AutoCar, format din trei firme care administreaza unitati service, cer falimentul City Insurance si a notificat Autoritatea de Supraveghere Financiara cu privire la cererea de faliment a societatii. "Grupul de firme AutoCar, format din trei firme care administrează unităţi…