Salariile la stat, mai mari decât cele din privat. Cîțu anunță o nouă lege a salarizării pentru bugetari Bugetul 2021 a fost adoptat saptamana aceasta in forma propusa de Guvern, acest proiect reprezentand o premiera avand in vedere ca este primul buget de stat care nu a fost modificat in Parlament. Marea problema a acestui buget național este data de faptul ca o mare parte din acesta este alocat pentru „cheltuielile rigide” cum sunt salariile și pensiile. In ultimii patru ani, veniturile din sectorul public s-au dublat. Daca in 2016 se cheltuiau 53 miliarde lei pe veniturile bugetarilor, in prezent suma alocata este de 110 miliarde lei. Premierul Florin Cițu fost ministru de Finanțe, spune ca din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

