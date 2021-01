Stiri pe aceeasi tema

- 1923: la Simleu Silvaniei apare primul numar al revistei „Alexandru Vlahuta” – revista a Liceului „Simion Barnutiu” S-a intamplat in 17 ianuarie 1705 – S-a nascut arhitectul si urbanistul francez Jacques Francois Blondel, personalitate a arhitecturii din perioada lui Ludovic al XV-lea (m.09.01.1774).…

- "Curtea artistilor", cel mai important festival de teatru din ultimii ani din Zalau, va continua si in 2021, diversificandu-si spectacolele de teatru, muzica si improvizatie din editiile anterioare prin abordarea lor pe categorii de varsta si oferirea, in premiera pentru municipiu, a spectacolelor de…

- 1996: se pune piatra de temelie a Bisericii Reformate „Dumbrava” din Zalau S-a intamplat in 7 decembrie 1742 – A fost inaugurata Opera Regala din Berlin, actuala Opera de Stat; inaugurarea Operei Regale a avut loc la 7.12.1742 cu spectacolul „Cezar si Cleopatra” de Karl Heinrich Graun. 1881 – A fost…

- Programul dupa care voteaza oamenii politici la alegerile parlamentare de duminica prezentate de news.ro: Vezi și: Vasile Astarastoae: Nu cred in altruismul și spiritul filantropic al marilor companii farmaceutice!/ Detalii despre vaccinuri experimentate pe subiecți umani PNL 07:00…

- 2015: la Zalau se inaugureaza Casa Memoriala „Ady Endre” S-a intamplat in 21 noiembrie 1695 – A murit Henry Purcell, compozitor britanic, considerat creatorul operei nationale engleze (opera „Dido and Aeneas”) (n.1659). 1811 – A murit scriitorul german Heinrich von Kleist; a introdus in literatura…

- In 13 județe și in București sunt inregistrate incidențe de Covid de peste 3 la mia de locuitori, potrivit datelor prezentate sambata de Grupul de Comunicare Strategica. Cea mai mare rata este in Salaj, de...

- Municipiile Gherla (judetul Cluj) si Zalau, orasele Jibou si Cehu Silvaniei (judetul Salaj) si opt localitati din judetul Timis intra, de joi, in carantina zonala. Masura este instituita pentru doua saptamani."La propunerea Comitetelor Judetene pentru Situatii de Urgenta din Cluj, Timis si…