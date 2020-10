Deputatul PNL Adriana Saftoiu, care nu mai candideaza pentru un nou mandat, comenteaza, intr-o postare pe Facebook, listele PNL pentru alegerile parlamentare, afirmand ca se regasesc parlamentari care ar putea fi premiati pentru chiul, persoane nule ca activitate parlamentara, care ”au practicat tacerea ca mod de a se exprima, dar au stiut sa vorbeasca cu […] The post Saftoiu, despre candidații PNL: Chiulangii și oameni care au tacut, dar „au știut sa vorbeasca cu paltonul liderului” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .