Stiri pe aceeasi tema

- Țara noastra se menține la un nivel ridicat al infectarilor cu coronavirus. Saptamana trecuta a marcat o scadere nesemnificativa a cazurilor fața de saptamana precedenta, la un prag de peste 57.000 de infectari. Practic, in ultimele doua saptamani s-au inregistrat peste 100.000 de cazuri COVID-19, adica…

- Bitcoin a atins, marti, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, criptomoneda fiind perceputa ca o protectie fata de inflatie, in timp ce investitorii se asteapta ca aceasta sa fie accceptata pe scara to mai larga, transmite Reuters. Pretul bitcoin, cea mai importanta criptomoneda in functie…

- Ziarul Unirea 50 de milioane de cazuri COVID-19 la nivel mondial, de la inceputul pandemiei. Care este situația la nivel global Numarul cazurilor de infectare cu COVID-19 la nivel mondial a depasit duminica 50 de milioane de cazuri, potrivit datelor Reuters, iar cel de-al doilea val al pandemiei produs…

- Ziarul Unirea GRAFIC| Evoluția numarului de teste care au fost efectuate in Romania, de la inceputul pandemiei. Precizarile GCS Intr-un comunicat al GCS, se arata evoluția capacitații de testare la nivel național, observandu-se un trend ascendent al numarului de teste din luna martie pana la momentul…

- Pana astazi, 24 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 205.793 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 147.932 de pacienți au fost declarați vindecați.

- "Iluzia testariii in masa este vanduta de psd de la inceputul pandemiei. Noi am cautat mereu sa crestem capacitatea de testare. La ora actuala testarea se face PCR. Sigur, au aparut metode noi de testare, dar ele trebuie sa fie acceptate la nivel european. Orice tip de testare validat la nivel european…

- Pana astazi, 9 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 98.304 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Potrivit datelor oficiale, 41.002 pacienți au fost declarați vindecați și 12.557 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare.

- Brazilia, cea mai populata tara din America Latina, a raportat o crestere cu 43.773 de cazuri de COVID-19 in 24 de ore, numarul total al cazurilor ajungand la 4.041.638. 834 de decese s-au inregistrat in ultimele 24 de ore, numarul total al acestora ajungand la 124.614 in aceasta tara.…