S-au întors legile justiției! Varianta lui PREDOIU Proiectele de lege pentru modificarea Legilor Justiției vor sta in dezbatere publica pana pe 31 martie 2021, a anunțat miercuri seara ministrul Justiției, Catalin Predoiu, intr-o conferința de presa. Citește aici proiectele de lege puse in dezbatere publica: Proiect de Lege privind statutul magistratilor din Romania Proiect de Lege privind organizarea judiciara Proiect de Lege privind CSM Expunere de motive privind Lege CSM Expunere de motive – organizare judiciara Expunere de motive privind statutul magistraților Tabel privind Legile Justiției Tabel privind rapoartele MCV, GRECO, Comisia de la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

