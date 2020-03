S-au anulat si premiile Emmy Daytime! Iata ce decizie au luat organizatorii!

Stiri pe aceeasi tema

- Concursul Eurovision 2020 a fost anulat, din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat organizatorii intr un comunicat de presa.Spectacolul trebuia sa aiba loc in luna mai, la Rotterdam.Cu regret profund, trebuie sa anuntam anularea Eurovision Song Contest 2020 de la Rotterdam", au anuntat organizatorii,…

- Concursul Eurovision a fost anulat, au anunțat miercuri organizatorii. Cel mai probabil, competiția ar urma sa aiba loc abia anul viitor, in 2021.Ediția din acest an a competiției muzicale era programata pentru 16 mai, la Rotterdam.„In ultimele saptamani, am explorat multe opțiuni alternative pentru…

- Editia din acest an a Festivalului Glastonbury din Marea Britanie a fost anulata din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat miercuri organizatorii evenimentului considerat cel mai mare festival in aer liber din lume, relateaza Reuters si Press Association. Paul McCartney, Taylor Swift si Kendrick…

- OMS a declarat pandemie de coronavirus, iar majoritatea competițiilor au fost anulate. Este și cazul turneului de tenis de la Miami. Sky Sport a anunțat ca organizatorii au luat decizia de a amana turneul, deși in urma cu doua zile susțineau ca totul va decurge conform programului.”Miami Open…

- Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, a vorbit in presa australiana despre amanarea Indian Wells și despre problemele pe care coronavirus le ridica in tenisul profesionist. CONTEXT: Organizatorii au anulat Indian Wells, turneul care trebuia sa inceapa ieri, din cauza epidemiei de coronavirus din…

- Organizatorii turneului de la Indian Wells au anulat competiția din cauza unui caz de coronavirus confirmat in sudul Californiei. Decizia o avantajeaza pe Simona Halep. Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a anunțat, inainte ca turneul sa fie anulat, ca nu va participa la competiție din cauza unei accidentari…